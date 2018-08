Bezorgdheid over onverzekerde varkenshouders

Boer Krüs baalt van laat transport van kadavers na stalbrand in Didam

2 augustus DIDAM - Na ruim 40 uur is eindelijk begonnen met het ruimen van de 2500 kadavers van de varkens na de stalbrand in Didam. De gemeente en de boer zelf, Rudi Krüs, was er alles aan gelegen om de dode dieren zo snel mogelijk af te voeren, maar dat leidde nog tot de nodige frustraties.