Bij overname door Wehkamp zou er 'niks veranderen' voor het personeel: nu verhuist dit bedrijf naar Zwolle

Het regent en regent, wat nu? Tips voor droge uitjes in de Achterhoek en Liemers

Die mooie zomer blijft voorlopig nog wel even uit de buurt, als we de weerspecialisten moeten geloven. En dat is best even wennen na al die zonnige dagen. Thuisblijvers en campinggasten in de regio hoeven zich echt niet te vervelen. De Gelderlander zet een aantal tips op een rij om op een leuke manier droog de dag door te komen.