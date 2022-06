Boerenprotesten groeien politie boven het hoofd: tientallen boeren bij A12 vooralsnog onbekend

Automobi­list rijdt wielren­ners van de sokken in Braamt: politie zoekt bestuurder

BRAAMT - De politie zoekt een automobilist die zondag in Braamt een val van toerfietsers heeft veroorzaakt. De bestuurder haalde de groep wielrenners van TC De Liemers in op de Gildeweg en raakte de voorste fietser. Die nam in zijn val twee renners mee.

30 mei