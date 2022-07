Bom uit Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht in weiland bij grensstad Emmerik

EMMERIK - In een weiland bij de Duitse grensstad Emmerik is deze week een 125 kilo zware bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt door de explosievenopruimingsdienst. Het is de tweede bom die in korte tijd is gevonden.

Het projectiel werd gevonden in een weiland buiten de stad, vlak over de grens bij 's-Heerenberg en Spijk. Wegens explosiegevaar is de bom ter plaatse opgeblazen. De opruimingsdienst nam direct maatregelen en stelde twee ‘evacuatieringen’ in op 500 en 1000 meter van de vindplaats. Er hoefden geen burgers te worden geëvacueerd, alleen koeien’, laat de stad weten op Facebook.

Emmerik 18 juli hermetisch afgesloten

Het is de tweede keer in korte tijd dat Emmerik melding doet van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Maandag 18 juli wordt de binnenstad hermetisch afgesloten vanwege een mogelijk explosief dat vlak naast het ziekenhuis ligt. Op die dag wordt onderzocht of het daadwerkelijk om een bom gaat of dat het slechts een metalen voorwerp is.

Blijkt uit dit onderzoek dat het wel om een bom gaat, dan worden burgers geëvacueerd die in een straal van 250 meter van de vindplaats wonen. Is er acuut gevaar, dan wordt de evacuatiering uitgebreid naar 500 meter of zelfs 1000 meter.

Emmerich werd tijdens de Tweede Wereldoorlog bijna geheel verwoest. De stad werd meermaals gebombardeerd door de Geallieerden.

Zwaar gebombardeerde stad

Het is niet gek dat in de Duitse stad bommen uit de Tweede Wereldoorlog worden gevonden. De stad is in die periode zwaar gebombardeerd door de geallieerden. Emmerik hoort procentueel bij de zwaarst gebombardeerde steden in Duitsland tijdens de oorlog.

Emmerik werd meermaals gebombardeerd, maar het geallieerde bombardement van 7 oktober 1944 verwoestte de stad bijna helemaal. Op die dag werd ook buurstad Kleef gebombardeerd. In Emmerik vielen die dag 800 doden en bijna 1000 gewonden. De stad brandde tot de grond toe af.