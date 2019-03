Botresten boven de grond in Didam: ‘Dit was niet de bedoeling’

Gisterochtend lagen er nog allerlei botresten op het grasveldje naast de kerk, dat ooit dienst deed als begraafplaats. Volgens de gemeente Montferland zijn inmiddels alle resten netjes afgedekt. ,,Toen we een melding kregen, hebben we meteen opdracht gegeven alles af te dekken”, zegt een woordvoerster van de gemeente. ,,Dit was uiteraard niet de bedoeling.”



De gemeente liet de laatste maanden op verschillende plekken zogenaamde proefsleuven graven in Didam. Niet om menselijke resten op te graven, maar om een beter beeld te krijgen van wat er allemaal in de grond zit. Dit zodat de gemeente bij realisatie van het centrumplan Didam niet meer voor verrassingen kan komen te staan. Ook bij de Mariakerk zijn proefsleuven gegraven. Dat werk kon eerder dit jaar vanwege vorst in de grond niet afgemaakt worden. Het is de bedoeling dat de schop volgende week weer de grond in gaat.