Botsende karakters in college Montferland leiden tot breuk: ‘Als mensen geen vertrouwen meer hebben in elkaar, houdt het op’

Entree voor de binnenstad van Doetinchem met 52 appartemen­ten; gemeente ziet plan wel zitten

In de zogenoemde oksel van de Terborgseweg, Oostelijke Randweg en de Frans Halsweg in Doetinchem is ruimte voor vier appartementencomplexen met in totaal 52 woonruimtes en een twee-onder-eenkapper.