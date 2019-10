Brand verwoest zalencentrum in Loil: ,,Ik zag de vlammen en wist ik dat het fout zat”

Sahingoz bestiert het zalencentrum annex café drie jaar. Daarvoor stond het gebouw enkele jaren leeg. ,,Ik heb veel in het pand geïnvesteerd, we hadden veel feestjes. Het is nu afwachten wat de oorzaak is.”



Ook voor omwonende Barry van Dulmen en zijn gezin was het een heftige nacht. Hij woont op een meter of 15 van het zalencentrum. ,,Toen ik het rolluik opendeed, zag ik de vlammen eruit komen. Voor we het wisten haalde de marechaussee ons uit huis. Een rare gewaarwording, maar het belangrijkste is dat er geen slachtoffers zijn gevallen.”



Het partycentrum staat midden in een woonwijk. Meerdere omwonenden zijn in afwachting van het asbestonderzoek. Het is nog niet zeker of zij vandaag terug kunnen in hun woning.