Brandweer rukt groots uit voor brandje in kurkdroog bos bij Loerbeek

Het is passen en meten met kermisat­trac­ties op de nieuwe locatie in Didam

DIDAM - In theorie past het allemaal op het nieuwe plein rond de kerk in Didam, maar de praktijk gaat dit weekend uitwijzen of het ook echt lukt. Het was passen en meten om alle attracties op de nieuwe locatie van de kermis in Didam een plekje te geven.

28 april