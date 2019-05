Brandweer rukt groots uit voor kampvuur

Azora vraagt geld voor opbaren in eigen kamer, andere instellin­gen niet

14:23 TERBORG - Zorgorganisatie Azora vraagt nabestaanden honderden euro's voor het opbaren van cliënten in hun eigen kamer in het verpleeg- of verzorgingstehuis. RTL Nieuws meldde dat dat onterecht is en Azora zo dubbel betaald krijgt, maar volgens de bestuurder van Azora klopt dat niet.