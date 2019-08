Burgemeester Emmerik maakt zich sterk voor Nederlandse OV-chip reizigers

Hinze wil dat reizigers met de Nederlandse OV-Chipkaart in en uit kunnen stappen op de beide stations in zijn gemeente. Forensen en studenten uit de grensgemeenten Montferland, Oude IJsselstreek en Zevenaar die in Arnhem werken of naar school gaan, zijn nu in Emmerik en Elten op (te) dure kaartjes aangewezen. In Elten ontbreken de ticketautomaten voor de RE 19 nog, kaartjes kunnen in de trein worden gekocht. Op de Duitse stations zouden chipkaartpalen moeten worden geplaatst.