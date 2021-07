Burgemeester gaat na bestuurscrisis hardere hand hanteren in Montferland: ‘Motie van treurnis is beschadigend’

Didam krijgt in Meulenvel­den huiskamer voor bewoners en inwoners: ‘Verrassen met vele groen’

28 juni DIDAM - Een sfeervolle ruimte ‘waar buiten naar binnen wordt gehaald’ en mensen net als in een park op verschillende plekken vertoeven. Een boek lezen in een comfortabele stoel, een kopje koffie drinken in een beschut hoekje of een potje biljart spelen: het gebouw Waverlo, onderdeel van complex Meulenvelden in Didam, wordt nóg multifunctioneler en daar profiteren alle Didammers van mee.