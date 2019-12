Burgemeester over dood van vrouw (24): ‘Afschuwelijk incident in Didam’

Update | Video Dode in Didamse woning is 24-jarige vrouw, haar 29-jarige partner is aangehou­den

11:05 DIDAM - In een woning aan de Hooiberg in Didam is zaterdagavond een overleden vrouw (24) aangetroffen. De politie heeft in diezelfde woning haar 29-jarige partner aangehouden. Of het om een misdrijf gaat is op dit moment nog onduidelijk.