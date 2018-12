Burgemeester sluit weer woning in 's-Heerenberg na drugsvondst: bewoner (31) zit vast

‘Mientje moet in de Top 2000'

5 december 's-HEERENBERG - Carnavalsvereniging 'd Olde Waskupen in 's-Heerenberg wil het lijflied van de vereniging Mientje van Bernard Engelbarts uit 1975 in de Top 2000 zien te krijgen. De ‘Bohemian Rhapsody’’ van carnaval minnend Achterhoek en Liemers mag in de ‘lijst der lijsten’ niet ontbreken, vinden ze in de grensstad.