Buurt Loil bedankt brandweer met taart en bier voor bluswerk bij partycentrum Lara

Stofzuigen op naaldhak­ken voor EK en WK: Anke IJsveld doet aan natural bodybuil­ding

23 oktober Van Didamse juf tot 'Body Building Pro' in Amerika. Dat is het stormachtige leven van Anke IJsveld (32) de laatste anderhalf jaar. Aan wedstrijden deed ze tot een jaar geleden niet. Nu neemt Anke IJsveld uit Didam zaterdag deel aan het Europees kampioenschap natural bodybuilding in Roemenië. En staat ze in november op het WK in Amerika.