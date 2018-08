Buurt over staleigenaren Didam: 'Vreselijk, het zijn echte dierenliefhebbers'

Pelgrimage naar Kevelaer: gezellig­heid met toefje spirituali­teit

8:00 DIDAM/'s-HEERENBERG - Met 213 man in de bus, dertig op de fiets en vijf te voet: deze woensdag kleurt de Gabriëlparochie (Montferland en Wehl) het geestelijke en openbare leven in het Duitse bedevaartsoord Kevelaer. Met deelname aan de processie met eigen live muziek en koorzang, een eigen mis in de basiliek en het lopen van de kruisweg. Daarna shoppen in de vele souvenirwinkeltjes en afsluiten met het lof.