Carnavalsoptocht Braamt gaat voorlopig door: een uur vroeger vanwege de storm

,,In principe gaat het door”, zegt Christian Goris, president van de Nöttekrakers, de carnavalsvereniging in Braamt. ,,Zondagmorgen valt de definitieve beslissing na overleg tussen de gemeente Montferland, de politie en onze voorzitter.”

Eén ronde door het dorp

Normaal wordt opgesteld aan de Hooglandseweg tussen Zeddam en Kilder. Nu gebeurt dat aan de Langestraat. Vandaar gaat de optocht naar Braamt. ,,De Langestraat is dichterbij het dorp”, zegt Goris. ,,Normaal gaan we zigzaggend door Braamt, nu niet. We maken één ronde en dat is het.”

De carnavalsoptocht in Braamt is altijd de eerste in de regio. Naast lokale wagenbouwers doen er ook veel bouwers uit de omgeving aan mee. Volgens Goris nemen er 27 à 28 wagens deel aan de optocht. ,,Normaal zit iedereen rond half 4 in de zaal (Peters, HH)", zegt Goris. ,,Nu zal dat in elk geval een uur vroeger zijn en misschien nog wel eerder.”