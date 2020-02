Carnavalsoptocht in Braamt toch afgelast vanwege storm

BRAAMT - De carnavalsoptocht die vanmiddag om 12.11 zou beginnen in Braamt is alsnog afgelast . ,,Het weer is te onstuimig", zegt Fred Bisselink, voorzitter van de Nöttekrakers. Als alternatief treedt zanger Ronnie Ruysdael op vanaf 15 uur in de residentie bij zaal Peters.

Zaterdag werd al besloten het aanvangstijdstip te vervroegen van 13.11 naar 12.11 en bovendien een korte route te volgen door het dorp. Dit in verband met aangekondigde storm Ciara.

,,We moeten onze verantwoording nemen", zegt Bisselink. ,,Het is een gezamenlijk besluit met de burgemeester. De veiligheid staat voorop. Zaterdagavond werd al duidelijk dat de storm vroeger zou beginnen. Toen begon het er al naar uit te zien dat het niet goed zou komen.”

De optocht in Braamt is altijd de eerste carnavalsoptocht van het seizoen. Er zouden 27 of 28 wagens, uit Braamt en de regio, deelnemen. Die zijn inmiddels allemaal bericht over de afgelasting.

Ronnie Ruysdael

Feest gaat het niettemin worden vanmiddag. Zanger Ronnie Ruysdael, leadzanger van De Sjonnies, is opgetrommeld en zingt vanaf 15 uur in de residentie bij zaal Peters in het dorp.

,,Zaterdagavond heb ik Ruysdael al een appje gestuurd", zegt Bisselink. ,,Want ik vond dat we toch een alternatief moesten bieden voor het wegvallen van de optocht. Ronnie had zijn agenda vrij en wil ons graag uit de brand helpen.”