CDA en ‘drietal’ Helder, LGM en PvdA bijten zich tijdens onderhandelingen in Montferland vast op dossier DocksNLD

,,Ik heb de partijen meteen gevraagd zich hierover uit te spreken", vertelt Boone, ,,in de verwachting dat het tot iets zou leiden en dat we tot concrete afspraken zouden kunnen komen. Maar dat laatste is niet gelukt en dat is jammer, want dit was natuurlijk niet de bedoeling. Aan de andere kant is het goed dat er nu duidelijkheid is en dat we niet nog een maand hebben aangemodderd.”