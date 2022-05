CDA en ‘drietal’ Helder, LGM en PvdA lopen tijdens onderhandelingen in Montferland vast op dossier DocksNLD

updateDIDAM - De uitbreiding van het logistieke bedrijventerrein DocksNLD bij 's-Heerenberg is een struikelblok gebleken voor de beoogde nieuwe coalitie van de gemeente Montferland. Het CDA is afgehaakt, terwijl het met elkaar optrekkende Helder, Lijst Groot Montferland en PvdA zich beraden over hoe nu verder te gaan.

Arthur Boone kreeg onlangs de taak om de formatie van de vier partijen tot een college glad te strijken, maar stuitte al snel op het meest gevoelige punt: de mogelijke komst van DocksNLD2, een uitbreiding van het al bestaande DocksNLD met bedrijven als Mainfreight en Nunner Logistics.

,,Ik heb de partijen meteen gevraagd zich hierover uit te spreken", vertelt Boone, ,,in de verwachting dat het tot iets zou leiden en dat we tot concrete afspraken zouden kunnen komen. Maar dat laatste is niet gelukt en dat is jammer, want dit was natuurlijk niet de bedoeling. Aan de andere kant is het goed dat er nu duidelijkheid is en dat we niet nog een maand hebben aangemodderd.”

Quote Het liefst had ik eerst gekeken naar onderwer­pen waar wél overeen­stem­ming over is, maar DocksNLD2 was meteen het eerste echte bespreek­punt Karlijn Looman, Fractievoorzitter CDA Montferland

Verhoudingen

Het CDA bleef ook na de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij van Montferland met zes zetels, maar leverde er wel twee in ten opzichte van vier jaar geleden. De toenmalige oppositiepartijen, Helder, Lijst Groot Montferland en PvdA, behaalden samen een nipte meerderheid in de gemeenteraad (dertien zetels) en besloten in die hoedanigheid om samen op te trekken.

Karlijn Looman, fractievoorzitter van het CDA, betreurt dat de gesprekken op niets zijn uitgelopen. Voor een compromis over DocksNLD2 lagen de verschillen volgens Looman te ver uit elkaar. Het is geen geheim dat CDA voorstander is van uitbreiding van het bedrijventerrein, de huidige wethouder Walter Gerritsen heeft hier veel werk voor verzet. De gesprekspartners willen DocksNLD2 echter níet ontwikkelen.

,,Ik vind het jammer dat het zo gelopen is", zegt Looman. ,,Het liefst had ik eerst gekeken naar onderwerpen waar wél overeenstemming over is, maar DocksNLD2 was meteen het eerste echte bespreekpunt.” Looman hoopt wel ‘met z'n allen te kunnen blijven samenwerken’.

Quote Alles is in een goede sfeer verlopen. Er is niet met modder gegooid. Maar het CDA heeft besloten op deze manier niet verder te willen Arthur Boone, Formateur

Hoe nu verder?

De andere drie partijen beraden zich nu ‘over de te nemen vervolgstappen'. Boone, die namens hen het woord voert: ,,Hoe nu verder? Dat heb ik de partijen ook gevraagd. Als je de vaart er een beetje in wilt houden, moet dat deze week wel duidelijk zijn.”

Boone benadrukt dat ondanks de verschillende meningen over DocksNLD2 de gesprekken tussen de beoogde vier coalitiepartijen prettig verliepen. ,,Alles is in een goede sfeer verlopen. Er is niet met modder gegooid. Maar het CDA heeft besloten op deze manier niet verder te willen.”