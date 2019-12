Collega’s kapsalon ontdaan door overlijden Didamse (24): ‘Silke was een super sociale collega’

Onderzoek

Haar 29-jarige vriend, met wie ze in in een appartement aan de Hooiberg samenwoonde, wordt ervan verdacht haar om het leven te hebben gebracht. De man werd zaterdagavond al direct in de woning aangehouden. ,,We gaan uit van een misdrijf. Uiteraard is het onderzoek nog in volle gang. Wij verdenken hem van betrokkenheid bij haar overlijden”, aldus een politiewoordvoerder. ,,Het onderzoek in de woning is nog steeds niet afgerond. Daar zijn we vandaag en morgen nog wel mee bezig.”