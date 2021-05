Commissaris van de Koning ziet ‘gedeelde bezorgdheid’ en wil onderzoek naar bestuurscultuur in Montferland

Rob haalt de Keukenhof naar de Liemers, met een tulpengek­te als gevolg

30 april DIDAM/ ZEVENAAR - Bloembollenkweker Rob de Wit bezorgde honderden mensen een leuk uitje op Koningsdag. Zijn tulpen op een perceel van 5 hectare tussen Zevenaar en Didam gaan niet alleen viral op internet, iedereen wil op de foto met de roodgele bolbloemen. Zo'n gekte heeft De Wit in de tien jaar dat hij in deze regio in de tulpen doet, nog niet eerder meegemaakt.