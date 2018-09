Condoleances stromen binnen voor overleden jeugdspeler in 's Heerenberg

Thuiswed­strijd voor stand-upcomedian Lam­bert-Jan Koops in Zeddam

1 september ZEDDAM - Zeddam is niet zo groot en als je dan een stand-upcomedian in huis hebt, is het voor de hand liggend om bij hem aan te kloppen als je een leuke avond in het Natuurtheater programmeert. Zo verging het ongeveer Lambert-Jan Koops, die zaterdagvond op de bühne staat van Natuurtheater 't Zandgat in zijn eigen woonplaats Zeddam.