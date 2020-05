Coronacrisis nekt Hotel ’t Heuveltje in Beek: faillissement aangevraagd

Verdachte (29) van moord op vriendin (24) in Didam zegt zich niets te herinneren

25 mei ARNHEM – Een 29-jarige man zou zijn 24-jarige vriendin afgelopen december in hun appartement in Didam hebben vermoord door haar keel door te snijden en haar in de hartstreek te steken. Maar hij zegt zich er niets van te kunnen herinneren. Onderzoek moet uitwijzen of hij in zijn slaap tot zijn daad kan zijn gekomen.