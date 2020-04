Coronacrisis nekt restaurant De Bourgondiër in Beek: ‘Een trieste situatie’

BEEK - Restaurant De Bourgondiër in Beek is dinsdag failliet verklaard door de rechtbank Gelderland. De coronacrisis is de oorzaak. Bij het restaurant werken 19 mensen, de meesten parttime.

De twee eigenaren S. Geurts en G. Thuijs hebben het faillissement van het sinds 1991 bestaande restaurant aan de Arnhemseweg zelf aangevraagd en zijn ook persoonlijk failliet verklaard.

Lees ook Duivens bedrijf Welling Facilitair failliet Lees meer

Ondanks noodmaatregelen

,,De beide vennoten hebben aangegeven dat door de crisis de complete omzet is weggevallen. Er zijn onvoldoende middelen om personeel en andere lasten te kunnen blijven betalen. Ondanks de noodmaatregelen die van overheidswege zijn aangereikt”, zegt curator mr. Henk Jan ter Waarbeek die het faillissement begeleidt.

Trieste situatie

,,Het is een trieste situatie. Ik maak al twee decennia faillissementen mee als curator, maar zoiets als dit hebben we nog nooit meegemaakt. Het is tegelijk wonderlijk en triest dat een onderneming die op zich levensvatbaar is, door het coronavirus in één keer patsboem geen inkomsten meer heeft. Dan kun je niet bestaan. Het is tegen het absurde aan dat je dat overkomt als ondernemer, van de ene dag op de ander dag geen klanten meer. Heel droevig voor de beide eigenaren en de 19 werknemers van het bedrijf.”

Geen gegadigden

Hoe het verder gaat met de Bourgondiër kan Ter Waarbeek vanwege de coronacrisis nauwelijks aangeven. ,,Ik ben nog met de inventariserende fase bezig met wat er zich in de failliete boedel bevindt. Of er op korte termijn een doorstart of een verkoop van de onderneming mogelijk is, kan ik nu niet zeggen.”

Quote Het is een unieke situatie Henk Jan ter Waarbeek, Curator