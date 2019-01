Daan (5) en Teun (7) redden oma Ans: ‘We hebben zo snel mogelijk 112 gebeld’

Oma Ans, die COPD heeft en al grieperig was, zou bij haar thuis een ochtend op de jongens - die vrij van school waren - passen. Haar kleinkinderen zaten aan tafel in de keuken.



Oma was boterhammen aan het opsmeren en pakte haar tabletten. Ineens liet ze haar medicijnendoosje vallen. Ze viel op de grond. Bewusteloos. ,,’Wat gebeurt hier?’, dachten we allebei. Het gebeurde echt opeens’’, zegt Teun.



De jongens deden er alles aan hun oma te redden. Teun rende het huis door, op zoek naar een telefoon. Tegelijkertijd bleef Daan bij zijn oma en probeerde hij rustig te blijven. ,,Ik was zó blij toen ik boven eindelijk een telefoon vond. Beneden kon ik die nergens vinden’’, zegt Teun. Zo snel hij kon belde hij 112. Iets dat zijn ouders hem geleerd hadden. ,,Zij zeiden weleens: ‘als er iets ergs is en je weet niet wat je moet doen, bel dan dat nummer.’ Ik weet dat je niet zomaar voor de grap moet bellen, alleen bij iets ergs. Nu ging het écht niet goed. Ik wist zeker dat ik kon bellen.’’