Dader op beeld en bekend bij politie; enige ontbrekende puzzelstukje in oplossen fietsendiefstal is bejaarde eigenaar

Drieheuve­len­weg nu breder; grote voertuigen hoeven niet meer aan te modderen

’S-HEERENBERG - Grote voertuigen op de Drieheuvelenweg in ’s-Heerenberg die elkaar tegemoetkomen en moeten uitwijken in de berm, dat zou verleden tijd moeten zijn. De weg is namelijk verbreed.

18 oktober