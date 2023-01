Dat is pech, stoep weg: deel van de stoep in centrum Didam spontaan weggezakt

Oekraïners met brief gewaar­schuwd voor vuurwerk: afsteekver­bod rond opvangloca­ties

DOETINCHEM/WINTERSWIJK - Met een brief worden Oekraïense vluchtelingen in Doetinchem gewaarschuwd voor het vuurwerk dat deze dagen wordt afgestoken. Ook de vluchtelingen in de crisisnoodopvang nabij het station zijn geïnformeerd.

31 december