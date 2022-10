De bewoners van dit Liemerse dorp vinden elkaar in hun eigen huiskamerrestaurant: ‘Eet je lekker mee?’

Ad van Aalst is in een ver verleden bijna 40 jaar hoofd geweest van de Sint-Suitbertusschool in Stokkum. Hij is inmiddels 83 jaar oud en schuift regelmatig aan in het huiskamerrestaurant in de voormalige pastorie van zijn dorp, waar hij al 58 jaar woont.



,,Mijn oude Stokkum bestaat niet meer. Er zijn hier nieuwe mensen komen wonen, allemaal heel leuk en erg aardig’’, zegt Van Aalst.