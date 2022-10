De Graafschap onthult monument voor overleden fans: familie van Nick hangt eerste naamplaatje op

DOETINCHEM - Nick Groot Bruinderink is de eerste naam op het herinneringsmonument voor Graafschap-supporters. De metalen plaat met clublogo is vrijdagavond in stadion De Vijverberg onthuld.

Het monument is geplaatst op het Spinnekopplein bij het stadion in Doetinchem. Familie en vrienden van Nick Groot Bruinderink (32) uit Didam hingen vrijdag het eerste naamplaatje op.



Supporter Groot Bruinderink overleed vorig jaar oktober op 32-jarige leeftijd aan de gevolgen van een zwaar verkeersongeval. De Didammer was op de fiets en kwam op de Doetinchemseweg hard in botsing met een bestelbus.

Quote We herdenken de supporters die ons ontvallen zijn met een minuut stilte voor de eerste thuiswed­strijd na de winterstop en nu dus ook met dit monument Hans Boesberg

Nabestaanden van andere supporters die ook een plaquette willen plaatsen, kunnen contact opnemen met initiatiefnemer SV Superboeren. Want supporter van De Graafschap ben je ‘veur altied’.



,,Het idee van een herinneringsmonument was er al voor het noodlottige ongeval van Nick. We herdenken de supporters die ons ontvallen zijn met een minuut stilte voor de eerste thuiswedstrijd na de winterstop en nu dus ook met dit monument”, vertelt Hans Boesberg van SV Superboeren.



Voetballiefhebber Groot Bruinderink was een gangmaker bij de Didamse voetbalvereniging DVC’26 en een graag geziene gast op de Spinnekoptribune bij De Graafschap. Ook was hij geliefd op het Over Betuwe College in Huissen, waar hij docent was.

Meer clubs met gedenkplek

Tijdens de uitvaart van de Didammer werd een bijdrage gevraagd voor de supportersvereniging van De Graafschap, die de ouders en vrienden bij de totstandkoming van het monument hebben betrokken. ,,Uniek is het niet; er zijn meer voetbalclubs met een herinneringsmonument of gedenkplek. Het is mooi dat wij dat nu ook hebben. Vreugde maar ook verdriet en rouw horen bij het leven”, aldus Boesberg.



‘Soms is het niet erg iets moois te verliezen. Beter iets verliezen dan dat je ’t nooit hebt gehad’, staan onder het Graafschap-logo op het monument. Dat was ook het motto van Groot Bruinderink.

Volledig scherm De Graafschap heeft sinds vrijdag een monument waar overleden supporters worden herdacht. Nabestaanden kunnen een gedenkplaatje aanvragen bij de supportersvereniging. © theo kock persfotografie

