De zaadcellen van Patrick Beverloo gaan de wereld over: ‘Het is nu mijn tijd’

Door fout in balkoncon­struc­tie is oplevering complex Kelsche Hofstede in Didam maand vertraagd

DIDAM - De bouw van appartementencomplex Kelsche Hofstede in Didam is met ongeveer een maand vertraagd vanwege een constructiefout in de balkons. Dinsdag gaat de aannemer voor het eerst in tijden weer aan de slag. De oplevering van het pand is in het eerste kwartaal van 2023.

1 februari