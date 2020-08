Deze verse wethouder is één van de oudste van Nederland, maar hij heeft er zin in!

Op 10 september bij de eerstvolgende raadsvergadering na zomervakantie is het zover: Van Halteren wordt voor de tweede keer in zijn lange politieke loopbaan (sinds 1982 in de gemeenteraad) wethouder. In 2002 was dat voor drie jaar in de voormalige gemeente Bergh. In 2020 wordt hij het voor anderhalf jaar in de gemeente Montferland.