Didammer (29) voor rechter voor ‘slaapwandelmoord’ op vriendin

De verdachte is inmiddels voor observatie in het Pieter Baan Centrum (PBC) geweest om te kunnen oordelen in welke mate het hem valt toe te rekenen. Hij zegt zich niets te kunnen herinneren van wat er in het appartement is gebeurd.

Op verzoek van zijn raadsman is ook onderzocht of hij het in zijn slaap kan hebben gedaan. De vrouw werd op zaterdagavond 21 december 2019 levenloos in het appartement aan de Hooiberg aangetroffen. De politie hield de verdachte ter plekke aan, hij was gekleed in niet meer dan zijn ondergoed.