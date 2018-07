Didammer (81) overleden na aanrijding met auto

Plan rond natuurboer­de­rij Witten­horst in Montfer­land wint prijs

4 juli BARNEVELD/ MONTFERLAND - Het project Weet wat je Eet in Montferland is een van de winnaars van Brood en Spelen, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe perspectieven voor het platteland. In Barneveld heeft de jury acht winnaars in Brabant geselecteerd en acht in Gelderland en Overijssel geselecteerd.