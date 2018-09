Didammer achtervolgt gestolen bus op Duitse snelweg: 'Deed het gewoon om te helpen'

De bus, een Mercedes Sprinter, werd gisteravond na elven gestolen bij een monteur van Glasservice Brabant, nadat die laat thuis was gekomen van een melding. ,,De monteur belde me vanmorgen dat de bus gestolen was'', vertelt Bakx. ,,Ik heb meteen de politie gebeld en het routesysteem (een gps-systeem dat in de bus is gemonteerd) gecontroleerd. Daarop was de bus vanaf acht minuten over elf gisteravond niet meer te zien.''



Het bedrijf ging er al min of meer van uit dat de bus als verloren kon worden beschouwd, toen er een telefoontje binnenkwam van een ondernemer uit Didam die op dat moment op de A2 in Duitsland reed, ter hoogte van Dortmund. De Nederlander vroeg of de firma misschien aan het werk was in Duitsland.



,,Hij zag een bus rijden met onze bedrijfsnaam, exportkentekens, een ladder op het dak en glasplaten aan de zijkant. Die glasplaten waren oud glas van de klus van gisteren.''