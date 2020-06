Didams orkest De Club is dolgelukkig met repetitie in Kilder: eindelijk!

FOTOSERIEKILDER - Als het Kelrehuus in Kilder pannen zou hebben, zouden ze van het dak gaan. Harmonie De Club uit Didam heeft er vanavond voor het eerst sinds 11 maart weer samen kunnen spelen. Hoewel, de koper- en houtsecties spelen nog even apart van elkaar want met meer dan 30 man blazen, is niet toegestaan.