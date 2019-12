Didams ‘uitvaartkoor’ moet na bijna zestig jaar stoppen na overlijden van zes leden

Ook voor het Mariakoor uit Didam is het einde nabij. Het koor zingt op eerste kerstdag voor het laatst. ,,Een rouwmis, zoals we onlangs nog hebben gezongen, was nog wel te doen’’, zegt Doortje Kok (78). ,,Een meerstemmige mis werd steeds moeilijker. Niet alleen omdat alle stemmen niet meer waren vertegenwoordigd, maar ook omdat veel van de leden doof werden.’’



Kok zingt al 42 jaar in het Mariakoor en was ook nog eens 30 jaar bestuurslid. Ze verzorgt als bibliothecaris de liturgieën. Hoewel ze het verschrikkelijk vindt dat het koor nu stopt, gaf ze er zelf de aanzet voor.



,,Ik ben continu met het koor bezig. Het neemt me helemaal in beslag. Ik slaap geen nacht meer. Toen onlangs in korte tijd een zwager van me en koorlid Theo Bolder zijn overleden, heb ik gezegd ‘wat mij betreft stoppen we na de kerst’. Hierover hebben we met zijn allen gestemd en uiteindelijk de knoop doorgehakt.’’