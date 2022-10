Didamse oud-predikant Stork vereeuwigd in borstbeeld: ‘Als je een park naar iemand vernoemt, laat het dan zien’

DIDAM - In het Dominee Storkpark voor het voormalige domineeshuis aan de Domineestraat in Didam prijkt sinds donderdagmiddag het borstbeeld van niemand minder dan: dominee Stork. Het kunstwerk moet de voormalig dorpspredikant meer naamsbekendheid geven.

Stork was tussen 26 mei 1907 en 1 mei 1943 predikant in Didam en overleed op 21 april 1951. Hij werd in 2013 postuum geëerd voor zijn vele verdiensten voor de hervormde gemeente en zijn inzet op maatschappelijk gebied in het dorp.

Toch is hij tamelijk onbekend in het Didam. Daar moest verandering in komen, zo dacht de Didamse kunstenaar Geert Vreeman. Hij heeft de oud-predikant daarom vereeuwigd in een borstbeeld, dat staat in zíjn park.

Het standbeeld - een ronde sokkel met daarop de beeltenis van de voormalige dominee - werd donderdagmiddag onthuld door Vreeman en wethouder Jeanette Derksen. Het geheel moet nog worden voorzien van een QR-code met informatie over Stork.

Volledig scherm Het borstbeeld van Dominee Stork moet de oud-predikant meer bekendheid geven in Didam. © Jan Ruland van den Brink

Drie maal is scheepsrecht

Met de onthulling komt er een einde aan Vreeman's aanhoudende pogingen om Stork bekender te maken bij zijn dorpsgenoten. Hij woont zelf aan de rand van het Dominee Storkpark, dat in de volksmond vaak Centrumpark of Albertuspark wordt genoemd.

,,Veel Didammers kennen de echte naam niet. Het staat ook nergens in het park vermeld. Als je een park naar iemand vernoemt, verklaar dan waarom en laat het zien”, zei de kunstenaar eerder in deze krant.

Hij kaartte het aan bij toenmalig wethouder Oscar van Leeuwen en vertelde hem dat hij een beeld had gemaakt van de dominee. Dit kunstwerk kreeg vervolgens een tijdelijke plek in het voormalige raadhuis in Didam. Het idee was om het uiteindelijk permanent te plaatsen in het park. Maar toen Vreeman het borstbeeld na een tijdje weer wilde ophalen uit het raadhuis, was het spoorloos verdwenen.

Vreeman besloot een nieuw beeld te maken, maar deze bleek te hard gebakken voor de bronsgieter. Drie maal is scheepsrecht, want donderdag werd het beeld - de derde versie - feestelijk onthuld.

Volledig scherm Kunstenaar Geert Vreeman (rechts) en wethouder Jeanette Derksen onthulden donderdag het kunstwerk ter ere van dominee Stork, voormalig predikant in Didam. © Jan Ruland van den Brink