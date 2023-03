Didamse voetbalclub strijdt tegen toenemend drankgebruik jeugd: ‘Derde helft kan ook met colaatje’

Bewonde­ring bij ‘war­ming-up’-expositie in Liemers Museum: ‘In juni volgen de Romeinse vondsten’

,,Dit ligt precies zoals we het in maart 2021 uit de grond hebben gehaald op de Herwense Geitenwaard”, jubelt amateurarcheoloog Arend Beihuisen. Hij gaat met zijn hand door de bak met honderden prehistorische scherven tijdens de expositie in het Liemers Museum in Zevenaar.