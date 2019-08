Dierenambulance sloopt muur om jonge kat te redden: ‘Laten sterven was geen optie’

In eerste instantie probeerden zij met een vangstok het kitten te pakken te krijgen. Aan die stok hadden zij duct tape naar buiten gedraaid, in de hoop dat het beestje daaraan vast zou ‘plakken'. Dit mislukte. Ook via tassen en een lang touw was het dier niet te redden.



Uiteindelijk is er een gat geboord in de spouwmuur en dus te slopen. ‘Een andere keuze was er niet. Opgeven en laten sterven was voor iedereen geen optie', schrijft de Dierenambulance op Facebook. Het katje kroop in eerste instantie nog steeds verder weg. Pas na drie uur kwam het diertje op de moederpoes af, die inmiddels voor de uitgang was gaan zitten. ,,Het dier was flink verzwakt na al die tijd. Die moest flink aansterken”, zegt Van der Werf.



Inmiddels gaat het weer ‘ wel goed met het dier’, zegt zij. Ook is de spouwmuur in het huis hersteld, zodat zo'n incident niet snel nog eens zou gebeuren.