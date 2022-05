Dinxperloër ontkent gooien brandbommen naar flat ’s-Heerenberg, maar blijft wel in cel

Met video Hemel­vaarts­dag is er voor de achtste keer Geglij in de Wei, wij proberen de schans vast uit

BEEK - Het is inmiddels vaste prik in Beek: om de drie jaar is er op Hemelvaartsdag Geglij in de Wei. Meerdere teams duiken met een zelfgebouwd voertuig à la Ter land, ter Zee en in de Lucht een schans af om zo snel mogelijk de bel te luiden. Verslaggever Bart Sollman mocht dit jaar de schans als eerste uitproberen.

25 mei