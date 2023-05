Dit betaal je in Montferland voor een paspoort

Nieuwe school in Vorden krijgt meteen stroom geleverd en dat gaat ten koste van deze geplande woningen

Een deel van de nieuw te bouwen woningen aan de Almenseweg in Vorden krijgt later stroom dan aanvankelijk was gepland. De gemeente Bronckhorst geeft de nieuwe middelbare school Kompaan College voorrang wat betreft de stroomlevering. De oplevering van de school is gepland rond de jaarwisseling 2024/2025.