Dit is waarom Huis Bergh meer dan een jaar dichtgaat voor publiek

Cel voor man (39) die na gebruik grote hoeveel­heid drugs au­to-ongeluk veroorzaak­te in Azewijn

ZUPTHEN - Voor het onder invloed veroorzaken van een ongeluk op de Meilandsedijk in Azewijn, is een 39-jarige man door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot 6, in plaats van de geëiste 8 maanden cel. Wel moet hij het een jaar langer zonder rijbewijs stellen: drie jaar, in plaats van twee.

27 oktober