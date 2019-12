Dode in Didamse woning is 24-jarige vrouw, haar 29-jarige partner is aangehouden

Overburen van het appartementencomplex melden dat enkele maanden geleden in de nacht politie aan de deur is geweest bij dezelfde woning. ,,Het zijn jonge mensen die we wel eens gezien hebben bij de sportschool. Veel contact met hen was er niet. Het is heftig allemaal. Ik had niet gedacht dat zoiets hier zou kunnen gebeuren.” Een andere buurvrouw weet zich te herinneren dat zo'n twintig jaar geleden in een rode flat aan de Singel, zo'n honderd meter verderop, een jonge vrouw is gewurgd. ,,Dat komt nu ineens weer naar boven”, zegt ze.