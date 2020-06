Dode meerkoeten gevonden in recreatieplas Stroombroek: ‘Pas op met zwemmen’

Nieuwe brede school mogelijk in oude LTS-ge­bouw ’s-Heerenberg

23 juni ’s-HEERENBERG - Komt er in het huidige onderkomen van Specialized in ’s-Heerenberg in de toekomst opnieuw een school? Die vraag krijgt de gemeenteraad in juli voorgelegd nu de fietsfabrikant naar Arnhem verhuist en het pand aan de Zeddamseweg vrijkomt. Het college ziet het gebouw als mogelijke locatie voor de nieuwe brede school in ’s-Heerenberg.