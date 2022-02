Doesburgse dj Henry vliegt voor carnaval naar Nederland en draait zich vier dagen lang dol: ‘Heerlijk’

Vier dagen draaien tijdens de carnaval in Nederland. Dj Henry Gerritsen kan het haast niet geloven. De 50-jarige feestmaker die afwisselend in Benidorm en Doesburg woont mag weer optreden en daar vliegt hij graag voor naar Nederland. ,,Ik zit ramvol en heb er onwijs veel zin in”, zegt hij.



Vrijdag staat Gerritsen tussen honderden hossende mensen in Valburg, zaterdag in Herveld en zondag in Ewijk en ’s-Heerenberg. ,,Maandag draai ik in Millingen aan de Rijn en Oosterhout bij Nijmegen. Dinsdag vlieg ik terug naar Spanje waar ik óók nog een carnavalsoptreden geef en woensdag sta ik weer in de keuken van mijn restaurant op Benidorm. Druk? Ja, enorm. Maar ik ben zo blij. Heerlijk, die gekkigheid. Eerder draaide ik wel eens 20 uur op een dag. Maar dát trek ik niet meer.”