Doetinchemmer (28) krijgt cel en tbs met voorwaarden voor brandstichting in boerderij Beek

Albert Heijn gaat naar hoogste rechter om plek in centrum Didam te bemachti­gen

28 december DIDAM – Didam Have, eigenaar van de Albert Heijn supermarkt in Didam, zet het gevecht met de gemeente Montferland om een plek in het centrum te krijgen tot het uiterste door. Het bedrijf stapt naar de Hoge Raad om via de hoogste rechter in Nederland alsnog in aanmerking komen voor de felbegeerde plek in het centrumplan Didam.