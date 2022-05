Dogsurvival De Nevelhorst daagt hond én baasje uit: ‘Samen leuke dingen doen’

DIDAM - Apetrots is Erica de Haas op haar hond Penny. Beiden zijn net afgekoeld in het water van de recreatieplas De Nevelhorst bij Didam. De 11-jarige Penny leek even te twijfelen maar sprong toen haar baasje (48) achterna vanaf een betonnen oeverversterking het water in.

,,Je zag dat ze eerst even met haar pootje voelde. Dat komt omdat ze aan een oog blind is en geen diepte kan zien’’, vertelt de Huissense, die vaker met haar hond meedoet aan een dogsurvival. ,,Dat ze dan toch zo in het water springt en meezwemt vind ik razendknap. Dan ben ik heel trots op haar.’’

De sprong in het water was een van de hindernissen die het Betuwse duo tegenkwam tijdens de dogsurvival van de Didamse hondensportvereniging De Nevelhorst. Op de foto neemt Noa Merkestein met haar hond Loki een hindernis.

De relatief nieuwe sport daagt hond en het baasje uit een parcours af te leggen met daarop hindernissen. Soms een obstakel voor de hond, soms voor het baasje maar vaak ook voor beiden samen.

Twee deelneemsters met hun hond in het water van de Nevelhorst.

De hele route van de derde Didamse dogsurvival, uitgezet in het groen tussen de waterplas en de accommodatie van de hondenvereniging, is 5 kilometer lang. Deelnemers komen onderweg in totaal vijftien hindernissen tegen. Als die met succes wordt genomen wordt dat met een knipje op de deelnemerskaart afgevinkt.

Voor de hele snelle dames en heren is een aparte klasse, de atleten. Die starten als eersten, legt wedstrijdleider Edwin de Zwart uit. ,,Voor hen gaat het echt om de prestatie. Ze kunnen met een half uur al weer terug zijn, waar anderen er anderhalf uur over doen.’’ De meeste van de 150 deelnemers zijn er voor de recreatieklasse. ,,Die gaat het vooral om de lol.’’

Hockeystick

Dat is op het terrein van de hondensportvereniging direct al te zien. Daar zijn kort na de start al opdrachten te vervullen. Eerst moet het baasje met een hockeystick een bal naar de overzijde rollen. Niet zo lastig voor de baasjes, wel voor honden die graag met een bal spelen. Want die moeten er nu vanaf blijven. De aansluitende serie lage horden vormen voor de meeste honden geen probleem.

Met de hindernissen, deels gebouwd door scoutinggroepen uit Didam en Deventer, wordt een beroep gedaan op verschillende vaardigheden. Zo moeten hond en baas die met een hondenriem met elkaar verbonden zijn, samen onder een legernet doorkruipen, is er een grote wipwap en zijn er drie obstakels met water.

Route veel in de schaduw vanwege de warmte

,,Dat hebben we ook gedaan vanwege de warmte’’, vertelt De Zwart. ,,Vanochtend valt het nog mee maar later op de dag wordt het warmer dat 20 graden. Daarom hebben we geprobeerd de route zoveel mogelijk in de schaduw te houden.’’

Net al de baasjes zijn de honden die meedoen er in allerlei soorten en maten. Zoals Cooper, een kruising tussen en bouvier en een Mechelse herder, die in de schaduw staat uit te puffen. Net als zijn baas Gertjan de Haan uit Gaanderen, die zijn ronde bij de atleten er op heeft zitten. ,,Ja, ik doe dit vaker. Ook canicross, hardlopen met je aangelijnde hond. Daar is dogsurvival uit voortgekomen’’, vertel hij. ,,De hond vindt het zó leuk om te doen en ik kom zelf zo ook beweging.’’

Kruiwagen

De meeste hindernissen vormden geen probleem. ,,Wel had Cooper er moeite mee om in de kruiwagen te blijven zitten, dat vond hij maar niks. Dan ga ik dat ook niet forceren, dan maar puntenaftrek.’’

Voor Anneke Segers (34) uit Lochem is het ook weer de eerste keer in drie jaren dat ze aan een survivalcross meedoet. Haar twee forse poedels Keet (6) en Pien (3) zou je eerder op een tentoonstelling dan op een survival verwachten. ,,Ze mogen best vies worden hoor’’, lacht ze. ,,Het is gewoon hartstikke fijn om samen met de honden leuke dingen te doen.’’