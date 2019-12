Dood aangetroffen vrouw (24) in Didam door misdrijf om het leven gekomen

Onderzoek in volle gang

De man werd zaterdagavond al direct in de woning aangehouden. Zondagavond durfde de politie nog niet te zeggen of er sprake was van een levensdelict. ,,We gaan nu wel uit van een misdrijf. Uiteraard is het onderzoek nog in volle gang. Wij verdenken hem van betrokkenheid bij haar overlijden”, aldus een woordvoerder. ,,Het onderzoek in de woning is nog steeds niet afgerond. Daar zijn we vandaag en morgen nog wel mee bezig.”