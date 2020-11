Doodgeschoten das in Montferland gevonden, vrees voor stroperij: ‘Dit is zo zinloos’

Het aantal dassen blijft met name in de Achterhoek al jaren achter bij de verwachtingen. De afgelopen tien jaar is het aantal dassen in Nederlands gegroeid van zo'n 6.000 naar 7.000. Die groei is echter niet te zien in de Achterhoek, stelt de stichting.



Jagende boeren

,,We hadden altijd sterke vermoedens dat er jagende boeren actief waren in deze regio. Juist de Achterhoek en delen van de Liemers zijn bij uitstek geschikt voor dassen, met het kleinschalig landschap vol akkers, bos en weilanden. Een ideaal leefgebied voor deze dieren’’, verzekert Marc Moonen van de stichting.



Kom niet aan de das

Het afschieten van dassen is in Nederland streng verboden. Dit wordt gezien als stroperij. Wie gepakt wordt, riskeert forse boetes of een werkstraf.