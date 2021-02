Doodzieke Peter krijgt een rijdend eerbetoon met meer dan veertig voertuigen: ‘Een mooie dag voor hem’

Zus Jackie is één van de initiatiefnemers van de actie. Samen met Dominique, de 42-jarige bonusdochter ven de zieke. ,,Peter is geen prater, staat niet graag in het middelpunt van de belangstelling. Maar hij is in de familie- en vriendenkring wel bekend om zijn karakter, hij wil iedereen helpen. Vandaar dat ik samen met Dominique heb gezegd: we gaan dit voor hem organiseren. Hij verdient het.’’



Dominique: ,,We moesten iets doen wat veilig is, in verband met corona. Peter is natuurlijk ontzettend kwetsbaar. En het moest iets zijn wat bij hem past. Het gaat niet om ons, maar om hem. Volgens mij hebben we de goede manier gevonden.”



Rond half vijf deze donderdagmiddag verzamelen tientallen bekenden van Peter zich op de parkeerplaats van voormalig hotel ’t Heuveltje in Beek. Vrachtwagens en collega’s van wegenbouwbedrijf Heijmans, waar Peter 27 jaar lang voor heeft gewerkt. Busjes en personenauto’s met familieleden en vrienden. Alle voertuigen zijn fraai versierd. De stemming is uitgelaten, bijna vrolijk.